Bergamo, torna la festa del cioccolato

I migliori maestri pasticcieri sul Sentierone Festa del cioccolato dal 25 al 28 gennaio sul Sentierone.

Per i golosi è già iniziato il conto alla rovescia: dal 25 al 28 gennaio torna a Bergamo la Festa del cioccolato (apertura: 9-20, sabato fino alle 23). La sesta edizione dell’evento organizzato da Confesercenti porterà sul Sentierone i migliori mastri pasticcieri italiani, per una sfida creativa tutta da gustare. L’appuntamento si è ormai ritagliato un posto di primo piano tra le rassegne “dolci” organizzate lungo lo Stivale. Le scorse edizioni hanno portato in centro decine di migliaia di visitatori, tra cui molti turisti stranieri, a conferma che gli eventi di qualità possono dare ulteriore lustro alla città di Bergamo.

Bergamo -Scultore del cioccolato sul sentierone per la fiera del cioccolato

(Foto by Gian Vittorio Frau)

Gli stand della Festa proporranno un vastissimo assortimento di prodotti freschi e artigianali, dalle tradizionali “stecche” alla cioccolata calda, senza dimenticare creme e dolci al cacao. Ce ne sarà come sempre per tutti i gusti. Ma si annuncia anche un ricchissimo contorno di eventi, a partire dall’inaugurazione di giovedì 25, con la preparazione della maxi tavoletta lunga venti metri, che alle 16.30 sarà tagliata e distribuita gratis per una simpatica merenda.

persone sul Sentierone di Bergamo durante la fiera del cioccolato

(Foto by Beppe Bedolis)

Venerdì sera alle 20.30 il cioccolato sarà protagonista anche di una cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio di via Broseta: in tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante tristellato “Da Vittorio”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sabato sera gran finale con la Notte Nera: gli stand resteranno aperti fino alle 23 per proporre degustazioni di cioccolata calda. Domenica, infine, uno scultore ricaverà una vera opera d’arte da un blocco di cacao da 20 chili, che poi sarà donata al Comune di Bergamo. I visitatori potranno invece assaggiare le “scaglie” rimaste. Per gustare fino in fondo la Festa del cioccolato.

Fiera del cioccolato a Bergamo

(Foto by Maria Zanchi)

