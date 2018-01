Bergamo, torna la pioggia da venerdì

Non farà freddo, ancora neve sulle Alpi Nuova perturbazione in arrivo ma sarà di stampo autunnale più che invernale. In Bergamasca arriverà la pioggia.

L’alta pressione in rinforzo in questi giorni avrà infatti vita breve: «Una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa punterà il Mediterraneo portando un peggioramento su parte dell’Italia tra venerdì e sabato» spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara

«Ad oggi l’evoluzione più probabile vede il Nord maggiormente coinvolto, specie il Nordovest – prosegue Ferrara –. Già giovedì nubi in aumento al Nord e tirreniche con prime deboli precipitazioni su Liguria, alta Toscana, a fine giornata anche Piemonte orientale, ovest Lombardia e in generale Alpi e Prealpi».

Tra venerdì e sabato maltempo in intensificazione al Nord con piogge più abbondanti su Nordovest, alta Toscana; piogge anche sul Nordest ma in genere deboli in pianura, più incisive in montagna. Ulteriori nevicate sono così attese sulle Alp i, talora abbondanti specie sul comparto centrale: venerdì mediamente oltre 600-900m su quelle occidentali, oltre 900-1200m su quelle orientali, quote in rialzo sabato.

Non farà però particolarmente freddo se non giusto sulle Alpi e al Nordovest ( e neppure in modo eccessivo ). «Questa perturbazione sarà di fatto per l’ennesima volta di stampo più autunnale che invernale. Il freddo vero per ora rimane lontano dall’Italia» concludono da 3bmeteo.com.

