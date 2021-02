Le transenne in via XX Settembre (Foto by Bedolis)

Troppa gente, chiuse via XX Settembre e Corsarola

Gori: «Responsabilità, non roviniamo tutto» Nel pomeriggio di sabato 6 febbraio, tra le 16 e le 17,30, la polizia locale ha transennato via XX Settembre e disposto il senso unico. Stessa misura anche sulla Corsarola in Città Alta. L’appello del sindaco in un video: evitiamo di rovinare tutto.

Sabato 6 febbraio, con l’inizio del primo weekend in zona gialla dopo circa un mese di restrizioni, tanta gente ha raggiunto il centro di Bergamo. Dal Sentierone a piazza Pontida, ma anche in Città Alta sulla Corsarola, erano tantissime le persone a piedi. Intenso anche il traffico di auto lungo le strade principali. Il maggior afflusso si è registrato nel pomeriggio e la polizia locale, che stava monitorando la situazione, è intervenuta per adottare alcune restrizioni contro gli assembramenti: dalle 16 alle 17,30 via XX Settembre è stata transennata ed è stato disposto il senso unico, senso unico anche lungo la Corsarola in Città Alta dalle 16,30 alle 17. Gli agenti sono intervenuti a più riprese anche per sciogliere capannelli, soprattutto di giovani, e far rispettare il distanziamento e l’uso delle mascherine.

Il sindaco Giorgio Gori in un video chiede «senso di responsabilità, soprattutto ai ragazzi, evitiamo di rovinare tutto». «Abbiamo ritrovato faticosamente questa libertà di movimento e mi aspettavo comportamenti responsabili e prudenti, ma non è stato così – spiega nel filmato apparso su Facebook –. La polizia locale ha dovuto chiudere via XX Settembre e la Corsarola da piazza Vecchia e intervenire a più riprese per assembramenti». «Tanti giovani - prosegue Gori - probabilmente anche dalla provincia, si sono riversati in città, molti di loro senza rispettare le elementari misure di sicurezza, come le distanze e l’uso appropriato della mascherina. Tutto questo è molto stupido, di questo passo ci troveremo di nuovo in zona arancione, se non in zona rossa: vuol dire che molte persone torneranno a contagiarsi, gli ospedali torneranno a riempirsi e torneranno le limitazioni che hanno portato tanto danno agli operatori economici costretti a chiudere».

«Chiedo a tutti, soprattutto ai ragazzi - conclude il primo cittadino - senso di responsabilità, perché abbiamo imparato quanto è difficile far abbassare gli indici di contagio e quanto rapidamente questi risalgono. Ve lo chiedo per favore, con il senso di responsabilità che i bergamaschi hanno dimostrato dopo la terribile esperienza della primavera scorsa e che ci ha consentito negli ultimi mesi di avere indici di contagio contenuti: evitiamo adesso di rovinare tutto». Ecco il filmato.

Ecco alcune foto del centro di Bergamo, sabato pomeriggio.

Viale Roma

(Foto by Bedolis)

Via XX Settembre

(Foto by Bedolis)

Controlli della polizia locale

(Foto by Bedolis)

