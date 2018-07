Bergamo - Treviglio, si riparte da zero

«Danni per milioni di euro» Per Anac senza il progetto definitivo occorre revocare le procedure sulla superstrada. Autostrade bergamasche spa: pronti a chiedere maxi risarcimento.

La superstrada Bergamo-Treviglio? Meglio ripartire da zero. Parola di Anac (Autorità nazionale anticorruzione) di Roma nella lettera inviata alla società regionale Infrastrutture Lombarde. Un chiarimento che però apre la via ad un potenziale contenzioso con richieste di risarcimento milionarie tra Autostrade bergamasche Spa, la società proponente il progetto della superstrada Bergamo-Treviglio, e la Regione. La società infatti si ritroverebbe danneggiata nel caso l’iter per costruire dell’infrastruttura dovesse ripartire daccapo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA