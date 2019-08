Bergamo, turista dimentica 11mila sterline

L’hotel lo rintraccia e restituisce il borsello Dimenticato nel garage, l’albergatore ha fatto di tutto per rintracciarlo: «Non si era accorto di averlo lasciato qui. Passerà a prenderlo e offrirà da bere a tutti»

Ha trovato nel garage dell’hotel accanto a un posto macchina vuoto un borsello con oltre 11 mila sterline dentro, l’equivalente di circa 12 mila euro. Un bel tesoretto dimenticato da qualche cliente dell’albergo a quattro stelle di Mozzo frequentato da chi si sposta per piacere o per lavoro dall’aeroporto di Orio al Serio. Al titolare, Gianluca Marcucci, l’«ardua» scelta: tenere per sè e per i propri dipendenti il cospicuo gruzzolo oppure mettersi alla caccia del turista «smemorato»?

Marcucci non ha avuto tentennamenti e ha vestito i panni dell’investigatore pur di ritrovare il cliente dell’hotel che aveva lasciato il borsello accanto a un posto auto vuoto. Il titolare dell’hotel di Mozzo ha iniziato a esaminare le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e si è poi concentrato sulle schede clienti. In un paio d’ore, incrociando orari e informazioni dai dipendenti del check-in, è risalito al legittimo proprietario della borsa.

Si tratta di un uomo di 35 anni della Polonia che ha alloggiato nell’hotel per un paio di giorni per poi spostarsi per qualche giorno di vacanza a Torino: è lì che Marcucci l’ha rintracciato nella giornata di giovedì 8 agosto. L’uomo non si era ancora accorto di aver dimenticato la borsa ed è passato dall’hotel per recuperare il tesoro e ringraziare soprattutto il titolare e lo staff.

