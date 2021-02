Bergamo, ultimo sabato di zona gialla

Tanta gente in centro e in Città Alta Nel pomeriggio di sabato 27 febbraio tante persone a passeggio, ma la situazione è apparsa meno grave dei weekend precedenti. Controlli delle forze dell’ordine, sciolti alcuni assembramenti di giovani ai Propilei.

Ultimo weekend di zona gialla a Bergamo. Sabato pomeriggio tanta gente è arrivata in centro per una passeggiata, ma la situazione è apparsa meno grave degli scorsi fine settimana. Diversi gruppetti di giovani sono arrivati in zona Propilei, soprattutto dalle 16,30 alle 17: è intervenuta la polizia locale per sciogliere alcuni assembramenti e far rispettare il corretto uso delle mascherine. Fino a pomeriggio inoltrato non è stato necessario disporre il senso unico pedonale su via XX Settembre e Corsarola, come invece era accaduto nelle scorse settimane. Erano presenti anche gli equipaggi della Questura per monitorare la situazione ed intervenire in caso di necessità. Ecco alcune fotografie scattate nel pomeriggio. Seguono aggiornamenti.

Città Alta

(Foto by Colleoni)

Sulle Mura

(Foto by Colleoni)

Via XX Settembre - Largo Rezzara

(Foto by Colleoni)

Piazza Vittorio Veneto

(Foto by Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA