Bergamo via San Bernardino: finiti i lavori al ponte, non quelli del teleriscaldamento Cantiere rimosso nella serata di martedì 3 agosto.

Si sono conclusi nella serata di martedì 3 agosto i lavori di sistemazione del ponte della ferrovia in via San Bernardino, in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti dal cantiere. Dopo la messa in sicurezza del ponte della Malpensata nel mese di maggio e giugno e la sistemazione del fornice in direzione periferia del ponte di via San Bernardino, si è chiuso anche l’ultimo pezzo di intervento previsto da Rfi per rendere sicuro il passaggio di treni e auto lungo il tragitto della ferrovia in città. Nelle prossime ore sarà quindi ripristinata la viabilità in direzione di Largo Tironi.

Rimangono in corso gli altri interventi sulla stessa via San Bernardino, come la posa del teleriscaldamento e la realizzazione di una rotatoria tra le vie Falcone e Corti, cantieri per via dei quali sono previsti rallentamenti al traffico lungo la via.

