Bergamo vince un bando europeo

Test su nuova e-bike per la disabilità Il Comune di Bergamo vince un nuovo bando europeo. Entro dicembre 2020 sperimenterà un nuovo concetto di e-bike per il trasporto di persone con disabilità.

Il Comune di Bergamo vince un nuovo bando europeo. Il progetto Inclusiv_eBike è stato candidato a fine maggio sul bando emanato dall’ente EIT (European Instituteof Innovation and Technology) del programma Horizon2020, in risposta all’emergenza Covid-19 dedicato ad affrontare le sfide della mobilità urbana poste dalla pandemia. Il progetto, che deve essere realizzato entro dicembre 2020, prevede di sviluppare e testare un nuovo concetto di e-bike a quattro ruote per i trasporto di persone con disabilità o con difficoltà deambulatorie. Tale prototipo è pensato per garantire la sicurezza ed il comfort degli utilizzatori al fine di ampliare l’uso delle biciclette elettriche all’interno della città, assicurando al tempo stesso il distanziamento sociale. In tale progetto il Comune di Bergamo, oltre a contribuire alla stesura delle linee guida per l’utilizzo del prototipo, testerà il prototipo e raccoglierà i feedback dei beneficiari utilizzatori.

Su 100 progetti presentati, sono stati ritenuti ammissibili solo 10 proposte per le soluzioni innovative e per l’alto livello di maturità tecnologia che possiedono. L’obiettivo delle proposte è quello di affrontare le sfide poste dall’emergenza Coronavirus in tema di politiche di mobilità e generare un impatto immediato fornendo soluzioni tramite la costruzione di prototipi,sperimentazioni, dimostrazioni per il cittadino con impatto scalabile e risultati replicabili.

Il progetto, che ha un budget di 699.000 euro, è guidato dal capofila Tecnalia, fondazione spagnola di ricerca tecnologica e da cinque partner oltre alla città di Bergamo, la città di Bilbao (Spagna), insieme a Bosch Vhit), OneLess Van (start up di progettazione e realizzazione veicoli ibridi ed elettrici ad emissioni 0), Axiro Italia (società di consulenza informatica) e all’Agenzia di Energia e Sviluppo Sostenibile di Modena (Aess).

«Vincere questo bando - spiega l’assessore alla mobilità Stefano Zenoni - significa anche entrare a far parte della comunità della rete europea per l’innovazione e la tecnologia dedicata alla mobilità urbana, dando quindi la possibilità alla città di Bergamo di confrontarsi con altre realtà all’avanguardia per scambiare strategie e soluzioni innovative sul tema della mobilità urbana e partecipare a nuovi bandi dedicati alla sperimentazione di soluzioni innovative».

«Un progetto – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina - per parlare di sostenibilità, ambiente e inclusione a livello europeo:accessibilità e mobilità significa possibilità di avere più relazioni, più contatti. Sperimentiamo questa bicicletta attraverso due realtà importanti perla nostra città, cooperativa Lavorare insieme e associazioni Disabili bergamaschi, affinché favoriscano reti prossimità».

