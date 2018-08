Bergamo, Ztl di largo Belotti

In soli tre mesi 4.500 sanzioni Il varco off limits sul Sentierone dalle 8 alle 18 ora è presidiato dalle telecamere. A maggio il picco, 67 multe al giorno.

L’occhio elettronico non fa sconti a nessuno. E l’ultimo attivato dal Comune di Bergamo, quello che controlla il varco da Largo Belotti sul Sentierone non fa eccezione. La zona a traffico limitato, sempre esistita, con l’attivazione della telecamera nel giro di tre mesi ha già mietuto migliaia di vittime: sono state circa 4.500 le sanzioni comminate. Un buon numero considerando che non si tratta di un’arteria principale della città, o un passaggio strategico come quello di viale Vittorio Emanuele dove, per raggiungere Bergamo Alta durante la chiusura del fine settimana, nei primi tre mesi di attivazione (da settembre a dicembre 2016), furono 6.500 gli automobilisti che ricevettero la sanzione.

