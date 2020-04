Bergamo, Ztl e sosta a pagamento

Sospese fino al 3 maggio L’Amministrazione comunale di Bergamo ha deciso di prorogare fino al prossimo 3 maggio la sospensione delle Ztl della città per continuare a garantire e rendere possibili tutti i servizi di consegna a domicilio di spesa e beni essenziali.

Rimane sospeso fino alla stessa data (domenica 3 maggio) anche il pagamento della sosta in tutta la città; un provvedimento, questo, a favore di tutte le persone coinvolte in attività essenziali e che ancora devono presentarsi al lavoro.

Le due misure si aggiungono alle due misure già decise da qualche settimana:

- la proroga, fino al 30 aprile compreso, la validità di tutti i contrassegni per la circolazione nelle ZTL e/o per la sosta nelle aree riservate ai residenti e/o per la sosta in aree riservate a specifiche categorie di veicoli, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e il 30 aprile.

- la possibilità per tutti i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, la sosta nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu, ivi compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di corrisponderne il corrispettivo né di rispettarne i limiti di tempo.

