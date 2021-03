«BergamoAiuta» per gli over 80

Trasporto gratis alle sedi vaccinali Il servizio organizzato dal Comune di Bergamo: da lunedì 1° marzo è possibile chiamare BergamoAiuta per prenotare il trasporto per gli over 80 alle sedi vaccinali. Ecco come fare.

A partire da oggi, lunedì 1° marzo, è possibile chiamare BergamoAiuta al numero 342 0099675 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 per prenotare il servizio di trasporto per gli over 80 alle sedi vaccinali. Per sopperire alle difficoltà dei cittadini nel raggiungere gli hub vaccinali, il Comune di Bergamo ha organizzato il servizio di trasporto totalmente gratuito per tutti gli anziani con più di 80 anni, anche con disabilità, che non possono contare su una rete familiare/amicale di riferimento in grado di accompagnarli.

Per prenotare il servizio sarà sufficiente contattare BergamoAiuta fornendo i propri dati anagrafici oltre che luogo, giorno, ora della prenotazione della vaccinazione. Il trasporto sarà preso in carico da un operatore professionale che garantirà il servizio nel massimo rispetto di tutte le normative anti-Covid.

«BergamoAiuta continua ad essere il “contenitore” dedicato ai servizi per i nostri cittadini che hanno bisogno di aiuto in questa fase di emergenza. – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina – Decine di volontari, coordinati dal Comune di Bergamo, che ci supportano in ogni iniziativa che mettiamo in campo, come questa del trasporto degli anziani alle sedi vaccinali, finalizzata a sostenere coloro che si trovano in una condizione di difficoltà e fragilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA