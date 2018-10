Bergamo,«Banda delle Honda» in azione

Via 6 moto, di giorno e sotto le telecamere Dopo le prime tre segnalazioni riportate dal nostro giornale, altri lettori ci hanno scritto: mezzi spariti in via Camozzi e Zambonate.

Furti in pieno giorno, sotto gli occhi di passanti e telecamere, nei parcheggi del centro città: dopo i nostri articoli pubblicati domenica e lunedì, altri tre lettori ci hanno segnalato di essere stati derubati degli scooter, tutti modello Honda 125 e 150, nelle ultime tre settimane. Modelli molto richiesti che i ladri rubano per poi rivendere i pezzi di ricambio.

«A me lo hanno rubato il 26 settembre in via Camozzi, all’altezza della traversa con via Gallicciolli – scrive Luca –. I ladri hanno agito in pieno giorno, tra le 9 e le 15, con totale disinvoltura. Sottolineo la vicinanza della pensilina Atb sicuramente frequentata in quell’orario. Ho presentato denuncia ai carabinieri, leggendo le ultime notizie riguardanti i furti noto che il modello preso di mira è sempre lo stesso, ciò mi fa pensare. Non è possibile agire così indisturbati sotto l’occhio di passanti e videocamere e senza destare il minimo sospetto».

