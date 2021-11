Bertolaso: «Terza dose, immunità più lunga: così non avremo altre restrizioni» Su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 14 novembre l’intervista al coordinatore della campagna vaccinale nella nostra regione. Guido Bertolaso non teme un lockdown, «ma i positivi sono in crescita in Lombardia». L’obiettivo è quota 60mila somministrazioni al giorno. «Pronti con gli under 12 se Aifa dà l’ok».

«Non temo restrizioni né un nuovo lockdown in Lombardia. Ma non possiamo negare che i contagi in Lombardia siano in crescita, questo no». È per questo motivo che Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale nella nostra regione, rinnova l’invito a vaccinarsi. Intervistato da Dino Nikpalj su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 14 novembre, Bertolaso spiega: «Scientificamente è dimostrato che la terza dose ci darà l’immunità più lunga», e sottolinea: «Più ci vacciniamo e più siamo tranquilli, questo mi pare chiaro».

L’obiettivo è «arrivare a 60mila terze dosi al giorno in Lombardia» a regime, quindi a gennaio e febbraio. Dal 1° dicembre potranno venire somministrare anche alla fascia tra i 40 e i 60 anni, mentre per il vaccino agli under 12 «aspettiamo il via libera dell’Aifa. Abbiamo già predisposto una programmazione».

