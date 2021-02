Bertolaso: «Vaccinare tutti i lombardi

entro giugno, obiettivo possibile» - Video Le parole del responsabile dell’attuazione e coordinamento del piano vaccini anti Covid della Regione.

«È ragionevole che nelle prime settimane dell’estate tutta la Lombardia possa essere vaccinata. In Inghilterra, dall’8 dicembre a oggi hanno vaccinato 5 milioni di abitanti e per la fine di febbraio arriveranno a 15 milioni. E noi siamo forse meno bravi degli inglesi?». È uno dei passaggi più significativi dell’intervista che Guido Bertolaso, da martedì 2 febbraio responsabile dell’attuazione e coordinamento del piano vaccini anti Covid per Regione Lombardia, ha rilasciato nel pomeriggio a LombardiaNotizie.Online.

«I vaccini ci sono – ha detto Bertolaso – ma non nelle quantità che ci avevano promesso: adesso ci saranno ritardi, comprensibili, ho sempre pensato che la produzione dei vaccini sarebbe stato il momento più complicato, anche perché tutto il mondo sta facendo una corsa, sta sgomitando per averli subito, è una situazione fisiologica che andrà avanti ancora per qualche settimana. Poi, come sempre accade, saremo inondati di dosi, a quel punto la macchina andrà a pieno regime, non vi sono ragioni per non pensare che per le prime settimane dell’estate tutta la popolazione della Lombardia possa essere vaccinata, non vedo altri ostacoli al di là della disponibilità del vaccino, il tempo c’è, soprattutto se noi il tempo lo raddoppiamo: si è abituati a lavorare dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma se si organizzano turni anche dalle 8 di sera alle 8 di mattina il tempo disponibile raddoppia». Ecco il video completo.

