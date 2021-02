Vaccini, per gli over 80 dal 24 febbraio

«Con medici di base o assistenza domiciliare»

In Lombardia «l’inizio della somministrazione dei vaccini anti-Covid per gli ultra ottantenni è previsto per il 24 febbraio». Lo ha precisato l’assessore al Welfare Letizia Moratti, durante le comunicazioni sul piano vaccinale in Consiglio regionale.