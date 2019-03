Bici elettriche, test e tour guidati

Weekend in sella sul Sentierone Fino a domenica sul Sentierone c’è Bike-up. Sessanta gli espositori presenti. Il sindaco: «Bergamo sede ideale per il festival».

Salire in sella a una bicicletta e provare la libertà di muoversi per la città affrontando la salita di Sant’Alessandro, passando sotto Porta San Giacomo per arrivare, attraverso le anguste viuzze di Città Alta, in Piazza Vecchia è solo una delle possibilità che si aprono anche a ciclisti inesperti, se il mezzo di trasporto è un’e-bike, la bicicletta a pedalata assistita al centro della 6ª edizione di Bike–up, il festival internazionale che si è aperto ieri mattina e che resterà sul Sentierone fino a domani con i suoi 60 espositori, una dozzina dei quali bergamaschi, e i suoi circa 70 brand proposti.

Da Lecco a Bergamo

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune e di Visit Bergamo, si è infatti trasferita dalla storica sede di Lecco, nella nostra città in virtù della valenza turistica del territorio bergamasco e delle caratteristiche altimetriche di uno spazio urbano particolarmente indicato alla mobilità elettrica. A ribadirlo anche il sindaco Giorgio Gori, intervenuto al taglio del nastro inaugurale in mattinata: «Credo che la nostra città sia la sede giusta per rappresentare tutte le potenzialità dell’e-bike. Se pensiamo a tutti coloro che non considerano la bici alla loro portata – ha sottolineato il primo cittadino – comprendiamo che la bicicletta elettrica apre un mondo di mobilità sana». Un modo non solo sano, ma anche divertente, per scoprire spazi urbani e non: «La bici elettrica è sulla bocca di tutti, ma c’è un motivo: è più per tutti ed è molto divertente anche per un professionista», ha sottolineato Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico XCO di Londra 2012 e Ammassador Focus, durante la conferenza inaugurale sul tema «E-bike: una nuova era per la mobilità».

Un momento di apertura della kermesse in cui, coordinati da Stefano Forbici di Bike Up, sono intervenuti a fare il punto sulla convivenza tra auto ed e-bike: Stefano Zenoni, assessore alla pianificazione territoriale e mobilità del Comune di Bergamo, Federica Cudini di Bosch E-Bike, Marco Passigato dell’Università di Verona e Giulietta Pagliaccio presidente Fiab. Oltre alle prospettive ludico-turistiche, che grazie alla ricchezza del paesaggio e dei sentieri orobici offre Bergamo, particolarmente interessante appare il tema della mobilità urbana per una città che ha funzioni anche rilevanti – Università in primis – in collina e che vede ogni mattina l’ingresso di 70 mila auto.

Una cifra che l’e-bike, consentendo a chi deve raggiungere il posto di lavoro in meno tempo e senza sudare, sembra possa contribuire ad abbattere. L’attenzione del settore è anche rivolta alla sicurezza in bici: non solo casco e codice stradale, ma anche mezzi più sicuri anche grazie a dispositivi di Abs come quello messo a punto da Bosch E-Bike e presentato proprio in occasione della tre giorni, in cui la parola d’ordine è «provare». Già perché al centro delle numerose iniziative messe in campo c’è l’idea di offrire al grande pubblico la possibilità di salire gratuitamente in sella e sperimentare la pedalata servoassistita: basta registrarsi fornendo un documento d’identità presso la segreteria, per poter scegliere in uno degli stand le biciclette desiderate e sperimentarne la guida sia nelle due aree test attrezzate - una in piazza Dante e una lungo un percorso tracciato della durata di 30 minuti – sia, per qualche minuto, in giro per la città. Tra convegni e numerosi spettacoli, molte le iniziative sono anche riservate ai biker in erba, con un’area bambini dedicata, dove anche i più piccoli si potranno avvicinare alla bicicletta.

Le iniziative

Ampio spazio è dedicato alle prove su tracciati diversi, per lunghezza e durata, delle differenti tipologie di e-bike (e-mtb, e-bike trekking e city), con la possibilità anche di essere accompagnati da guide del territorio sia oggi che domani, a partire dalle 10 del mattino. Stasera, inoltre, a partire dalle 19 ed esclusivamente per chi possieda già una e-bike, è prevista un’esperienza in notturna. Non mancano infine alcune proposte a pagamento che caratterizzano la nuova edizione bergamasca di Bike up: tour guidati di tre ore sia oggi sia domani, abbinati a una degustazione di prodotti eno-gastronomici, e tour di più giorni sia con e-bike trekking che e-mtb. E chi si perdesse i numerosi appuntamenti della kermesse, potrà comunque provare l’ebbrezza dell’e-bike, noleggiandola in pieno centro nel nuovo negozio Moez, in Largo Rezzara, inaugurato proprio ieri a fine manifestazione e dedicato interamente alla mobilità sostenibile.

