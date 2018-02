Bici nel canale, bel gesto di due ragazzi

Leggono l’articolo e vanno a recuperarle Hanno letto questa mattina il pezzo sull’ennesimo atto vandalico ai danni delle bici in affitto e sono scesi nel Morla a recuperarle.

Quando hanno letto l’ennesimo articolo che abbiamo pubblicato la mattina di sabato 17 febbraio sul vandalismo ai danni di due Mobike in via Loreto, probabilmente perpetrato nella notte precedente, non sono rimasti con le mani in mano e sono andati a recuperarle anche se si trattava di calarsi nella roggia e sollevare un peso non da poco.

(Foto by Flavio Fucili)

Tommaso Tonsi 18 e Luca Bruschi 20 anni si sono resi protagonisti di un bel gesto che ha in parte riscattato l’inciviltà di altre persone che invece si erano divertite a danneggiare un bene pubblico. Un bel gesto che ci sembrava giusto segnalare e «premiare» con la pubblicazione di questo articolo.

