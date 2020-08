L’intervento del Saf dei Vigili del fuoco di Bergamo in Maresana

Biker di 52 anni cade in Maresana

Interviene il Saf dei Vigili del fuoco Un biker di 52 anni è caduto e si è fratturato la clavicola lungo la strada Filone della Maresana.

Delicato intervento di soccorso del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco di Bergamo nella mattinata di mercoledì 26 agosto sul sentiero 533 della Maresana. Un biker di 52 anni è caduto lungo la strada Filone della Maresana e si è fratturato la clavicola destra e si è probabilmente rotto alcune costole. Sul posto, intorno alle 10, sono intervenuti il Soccorso alpino e il personale del 118. Gli esperti del Saf hanno portato in sicurezza l’uomo che non riusciva più a muoversi per le ferite riportate e lo hanno affidato alle cure mediche dopo un intervento di oltre due ore. Il 52enne è stato poi trasportato alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo.

