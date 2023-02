Bilancio Polizia Locale: oltre 160mila multe comminate e 37 arresti effettuati

Tornano a salire anche le contravvenzioni , soprattutto in correlazione con il ritorno dei flussi turistici a livelli pre-pandemia. Sono state 162.808 le sanzioni elevate per violazioni del codice stradale . Ben 89.895 sono state registrate automaticamente dalle telecamere a protezione delle ZTL della città : il varco che registra il maggior numero di violazioni è anche quello più segnalato della città, quello di viale Vittorio Emanuele, con ben 24.055, seguito da Largo Belotti, con ben 15.700, e piazza Pontida con 7.315.

Tra le zone, invece, più sanzionate dagli agenti ci sono via Paglia, con 1.656 sanzioni comminate per violazioni del codice stradale, via Locatelli con 1.580, via Palazzolo con 1.449, Piazza Mercato del Fieno con 1.321, via Madonna della Neve 1.027, via delle Mura con 1.023 e piazzale Enrico Tiraboschi con 985.