Bimba cade dalla sedia e batte la testa

Grave, ricoverata al «Papa Giovanni» L’incidente a Mortara (Pavia), nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. Trasportata in elicottero a Bergamo.

Una bambina di un anno è caduta dalla sedia e ha picchiato la testa. L’incidente domestico, davanti agli occhi dei genitori, è accaduto oggi, mercoledì 17 luglio, a Mortara (Pavia). La bimba è stata subito soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, anche se durante il trasporto in ospedale sono leggermente migliorate, e non pare in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA