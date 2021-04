Bimba di 8 anni investita in via Partigiani a Bergamo. Portata in ospedale, non è grave L’incidente questa mattina verso le 8.30 in centro a Bergamo.

È scesa dall’auto per andare verso l’ingresso della scuola senza attendere che la mamma finisse la manovra di parcheggio ed è stata investita da un’auto mentre attraversava da sola la strada.

Attimi di paura per una bimba di 8 anni. Sul posto l’ambulanza e l’auto medica, oltre agli agenti della Polizia locale. La bambina è stata portata in ospedale in codice giallo, era cosciente e se la caverà con una botta e qualche escoriazione.

