Bimba di due anni cade dal balcone

Ricoverata a Bergamo: è grave La bimba, secondo una prima ricostruzione, ha raggiunto il balcone, si è sporta ed è caduta nel vuoto dal secondo piano del palazzo.

Una bambina di 2 anni è caduta dal balcone dell’abitazione della sua famiglia, a Casorate Primo, in provincia di Pavia, ed è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo dove è stata trasportata con l’elisoccorso del 118.

La bimba, secondo una prima ricostruzione, ha raggiunto il balcone, si è sporta ed è caduta nel vuoto dal secondo piano del palazzo. Fortunatamente il suo volo è stato in parte frenato da uno stendibiancheria. A lanciare l’allarme sono stati subito i familiari della bambina, oltre ad alcuni vicini di casa. La bimba ha riportato serie lesioni: i medici di Bergamo l’hanno giudicata in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’episodio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA