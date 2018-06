Bimba perde il coniglio di pezza

Il centro di Bergamo si riempie di volantini Chi ha figli piccoli o nipotini può capire cosa ha spinto mamma Erika a tappezzare il centro di Bergamo bassa di manifestini vergati a mano con l’ accorato appello: «Smarrito coniglietto di stoffa della mia bambina. Vi prego di telefonare al numero 340 3156398. Grazie».

La piccola Ginevra, un anno e mezzo appena, da quando ha perso Puffy durante una passeggiata con i genitori è inquieta, piange e fatica a prendere sonno. Come darle torto, è abituata ad averlo sempre con sè e senza il suo coniglio si sente persa. «L’abbiamo comprato durante una vacanza in Toscana e da allora non se ne è più separata - racconta la mamma -.

Sabato mattina tutta la famiglia è venuta in città per fare un giretto. Abbiamo parcheggiato sopra il Pam e raggiunto il centro percorrendo via Tasso e il Sentierone. Arrivati all’ inizio di via XX Settembre mi sono accorta che nel passeggino il coniglio non c’ era più e che Ginevra si lamentava». A Erika non è servito tornare sui suoi passi e chiedere a passanti e negozianti: il roditore di pezza era sparito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA