Bimbo cade dal balcone al terzo piano

Il ricovero d’urgenza al Papa Giovanni Il piccolo di due anni è caduto dal balcone di casa a Castelleone: è stato portato prima all’ospedale di Crema poi trasferito a Bergamo.

Un bambino di poco più di due anni è caduto dal balcone di casa nella serata di venerdì 12 luglio, a Castelleone in provincia di Crema. Stando alle prime ricostruzioni riportate da «CremaOggi», il bimbo, probabilmente aiutandosi con alcuni oggetti presenti sul balcone stesso, si è sporto ed è caduto dal terzo piano in maniera accidentale, anche se sulla dinamica sta indagando la Polizia. Portato in ospedale a Crema, il bambino è quindi stato trasferito con l’elisoccorso al nosocomio Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi ed attualmente è ancora sotto osservazione. L’intervento dei sanitari, in ogni caso, è stato tempestivo, anche grazie al fatto che in quel momento transitava un passante nei pressi dell’abitazione che ha potuto vedere il tragico incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA