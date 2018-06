Bimbo di 5 anni cade dal quarto piano

La corsa al Papa Giovanni per salvarlo Dramma nel pomeriggio di martedì 12 giugno a Mandello del Lario: un bimbo di cinque anni è caduto dal quarto piano. È in gravi condizioni.

Grande apprensione per un bambino di 5 anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 dal quarto piano di una palazzina del complesso Bellavista in via Aldo Moro a Mandello del Lario (Lecco). Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe aperto la finestra del bagno, cadendo poi nel cortile. Lì un residente del complesso, che stava posteggiando, ha immediatamente dato all’allarme.

Dopo le prime cure è stato trasferito d’urgenza con l’eliambulanza in ospedale a Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente si è verificato a metà pomeriggio di martedì 12 giugno. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 i volontari del Soccorso di Mandello e i vigili del fuoco, ma anche gli operatori dell’elisoccorso di Como, oltre agli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

Il piccolo versa in gravi condizioni e ora si trova al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le cause dell’incidente al momento non sono state accertate, non si esclude che il bambino, figlio di genitori stranieri, si trovasse temporaneamente a casa da solo.

