Blitz dell’Aler alle Torri di Zingonia

«Nuovi alloggi per 39 famiglie» Dopo la lettera dei residenti delle Torri, l’Aler fa il punto sulla situazione a Zingonia.

Blitz dell’Aler alle Torri di Zingonia, a seguito della lettera di alcuni residenti regolari dei palazzi di Ciserano, per sanificare una torre e fare quattro interventi di derattizzazione. Sono stati anche smaltiti i rifiuti che erano stati abbandonati nelle aree esterne agli edifici Anna e Athena, e sono stati tagliati la vegetazione e gli arbusti per garantire una maggiore visibilità degli accessi agli stabili. Infine, nell’edificio Anna 1, sono iniziati i lavori di demolizione di tre rampe di scale.

Delle 57 famiglie interessate alla mobilità – spiegano da Aler –, a 39 sono già state consegnate le chiavi di un alloggio Aler, per 3 è in corso l’assegnazione, 15 stanno completando la documentazione necessaria, incluse le sette famiglie indicate, il 1° agosto, dagli amministratori comunali di Ciserano.

«Abbiamo gestito anche l’emergenza della settimana scorsa che aveva visto il sindaco del comune emettere un’ordinanza di evacuazione per ripetuti incendi nello stabile Anna 3, dove vivono quattro famiglie – dice Lorella Sossi, direttore generale di Aler Bergamo – e che sono state invitate sempre dal sindaco a presentarsi da noi. A due di loro sono già state consegnate in via provvisoria le chiavi di un appartamento in attesa della destinazione definitiva, una terza famiglia è tornata nei giorni scorsi in Senegal e al suo rientro, a novembre, siamo d’accordo d’incontrarci. Resta qualche problema con un unico nucleo familiare col quale finora non abbiamo potuto raggiungere un accordo, perchè non ha preso alcun contatto con noi nonostante gli inviti del sindaco».

Realizzato nei primi anni Sessanta all’interno del territorio di Ciserano, il complesso è costituito dalle tre torri «Athena» e dalle tre «Anna», per un totale di 209 alloggi e da alcune unità commerciali. A distanza di poco più un mese dunque dall’annunzio dell’approvazione del bando di Regione Lombardia per la demolizione delle «Torri di Zingonia», tutto procede come da programma. «Entro gennaio – dice l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini – le Torri di Ciserano verranno buttate giu’ e Zingonia potra’ finalmente rinascere».

