Boccaleone, spari con la scacciacani

Arriva la Polizia: denunciato, via la pistola Bergamo, intervento della Volante domenica 24 gennaio in via Gasparini. Denunciato un uomo che ha esploso alcuni colpi in aria «per provare» una scacciacani. L’arma è stata sequestrata insieme a 38 cartucce.

Nella giornata di domenica 24 gennaio un equipaggio Volante della Questura è intervenuto in via Gasparini, nel quartiere di Boccaleone, in seguito a una segnalazione di spari. Sul posto alcuni residenti hanno raccontato agli agenti che già nella serata di sabato avevano udito alcuni «botti» provenire da un parcheggio, ma, data la vittoria pomeridiana dell’Atalanta, avevano pensato a dei festeggiamenti e non avevano allertato le forze dell’ordine. Nella tarda mattinata di domenica, però, si sono uditi altri colpi. Gli agenti della Volante, dopo una breve indagine sul posto, in base alle testimonianze di persone che avevano visto un uomo impugnare una pistola, hanno individuato l’appartamento del presunto autore degli spari e lo hanno raggiunto. Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe ammesso di aver acquistato recentemente, su una piattaforma online, una «scacciacani» e di averla utilizzata nel parcheggio pubblico per provarne il funzionamento prima di regalarla ad un parente. Lui stesso ha consegnato l’arma, priva di tappo rosso, e 38 cartucce. Nel piazzale è stata trovata una delle cartucce esplose. L’uomo è stato denunciato per violazione della Legge sulle armi e per violazione dell’articolo 703 del Codice penale (reato di «accensioni ed esplosioni pericolose»). L’arma e le munizioni sono state sequestrate.

