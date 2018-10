Bollinopoli, arrivano cartelle e memo stick

Tanti premi per il concorso al via lunedì Manca ormai pochissimo all’inizio di Bollinopoli Green la nuova edizione del concorso che parte lunedì 15 e premia la fedeltà dei lettori de L’Eco di Bergamo con tanti premi giornalieri e una super estrazione finale.

Domani, venerdì 12, tutti gli abbonati al giornale cartaceo riceveranno, insieme alla copia del giornale, la cartella per raccogliere i bollini e un memo stick adesivo di colore giallo, la vera novità dell’edizione 2018. Lo stick, infatti, riporta un numero ed è l’unico modo per partecipare e vincere i buoni acquisto da 200 euro cadauno messi in paio da Le Due Torri Shopping Center.

Da lunedì a sabato, infatti, ogni settimana sulla pagina di Bollinopoli Green sarà pubblicato un elenco di 30 numeri estratti a sorte. Se fra i numeri pubblicati compare quello riportato sul vostro memo stick significa che avete la possibilità di vincere uno dei dieci buoni spesa messi in palio quel giorno. Chiamate il numero di telefono 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo, oppure entro le 13 di lunedì per i numeri pubblicati il sabato, e scoprite se siete fra i fortunati che si aggiudicano il buono acquisto.

Premio finale: la Suzuki ibrida

Bollinopoli, però, è soprattutto bollini, gli unici che danno la possibilità di partecipare all’estrazione conclusiva e vincere uno dei super premi finali tra cui l’automobile Suzuki Swift 1.2 hybrid offerta da AutoRota e le City Bike elettriche messe in palio da Auto Savoldelli srl. I bollini sono pubblicati sulla pagina di Bollinopoli Green tutti i giorni, compresa la domenica, per un totale di 49, tutti da raccogliere. L’estrazione finale è prevista a dicembre quando, oltre alla macchina e alle bici elettriche, saranno distribuiti anche gli eventuali buoni spesa non assegnati durante le giornate precedenti.

Istruzioni per abbonati digitali

Anche gli abbonati digitali sono ovviamente invitati a partecipare a Bollinopoli Green, per loro la richiesta della cartella deve essere fatta tramite invio di una email all’indirizzo abbonamenti@ecodibergamo.it entro e non oltre il 26 ottobre.

In palio biciclette elettriche

Seconda novità di Bollinopoli Green sono i bollini quadrifoglio, uno giallo e uno verde, che saranno pubblicati in due giornate dedicate a ottobre e novembre. Entrambi permettono di partecipare a un concorso nel concorso che mette in palio ogni volta due City Bike Elettriche «Le Grand Elille1» e otto buoni acquisto del valore di 200 euro l’uno, spendibili presso i negozi convenzionati de Le Due Torri Shopping Center. I bollini quadrifoglio raccolti vanno applicati sui relativi coupon verde e giallo contenuti nella scheda e recapitati presso le sedi de L’Eco di Bergamo o di Green Energy a Treviolo, Martinengo e Merate. Il più classico dei portafortuna, dunque diventa un’occasione in più per vincere con Bollinopoli Green.

Tutte le spiegazioni sulla cartella

Sulla cartella di partecipazione i lettori possono trovare tutte le indicazioni esatte per la raccolta dei bollini, per la consegna di scheda e coupon e il numero di telefono da chiamare per i numeri vincenti del buono spesa. Per chi non è abbonato, sabato 13 e domenica 14 sono i giorni giusti per ritirare in edicola la cartella, mentre il memo stick sarà sulla prima pagina de L’Eco di lunedì 15 ottobre.

