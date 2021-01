Bonus 110%, come scegliere l’impresa giusta per i lavori. Guarda il nuovo video A quali imprese fare i lavori, come sceglierle, quali competenze adeguate devono avere? Guarda il video di BonusCasa per capire come orientarsi

Guarda il nuovo video di BonusCasa: due esperti del territorio e rappresentanti del mondo delle imprese locali spiegano e danno una risposta alla domande sempre più frequente: quali imprese e come sceglierle, quali competenze adeguate devono avere per poter affidargli i lavori di riqualificazione sfruttando il bonus 110%?

Tutte le risposte nel nuovo video di BonusCasa

Dopo i chiarimenti del Fisco, le precisazioni Governo e le istruzioni dell’Enea, ora è il momento dei lavori, degli interventi, di aprire i cantieri. È un altro passaggio delicato. Per questo occorre scegliere con cura a chi affidare i lavori.

Ma a quali imprese affidarsi, come scegliere l’impresa adeguata, corretta, strutturata. Come valutare la filiera degli operatori a cui far progettare tutti gli interventi? Quali sono le competenze e le specializzazioni necessarie?

Capotto termico, nuovo impianto termico, cambio della caldaia. Come raggiungere in modo corretto il salto delle due classi energetiche senza commettere errori?

Parte da tutte queste domande il nuovo video di BonusCasa, in cui si mettono a confronto due modelli di filiera di impresa: la ING impresa di Treviolo e la filiera di Ance Como con la multiutility Acsm Agam.

In studio di BonusCasa Gabriele Ghilardi, ingegnere e imprenditore, titolare di ING, e Antonio Moglia, referente dell’area fiscale ed economica di Ance Como, si confrontano precisando consigli e aiutano a orientarsi.

Due modelli diversi, ma con le stesse competenze e qualità solo organizzate in modo differente, entrambe per rispondere al meglio alle richieste di famiglie, proprietari, condomini.

Un confronto diretto, con analisi e indicazioni concrete su come segliere e orientarsi nel mondo delle imprese.

BonusCasa, guarda il nuovo video per scegliere meglio il bonus più conveniente.

