Bonus 110%, come sfruttare lo sconto in base al reddito: guarda la trasmissione Tv

Bonus 110%, a confronto lavori e redditi per scegliere il bonus più conveniente

Capotto termico, nuovo impianto termico, cambio della caldaia. E per garantirmi fino in fondo il salto delle due classi energetiche della mia abitazione metto in conto di sostituire anche gli infissi. Ma tutto questo quanto mi costa? Quanto posso detrarre dalla mia Irpef perché mi convenga fare i lavori? Meglio cessione del credito o sconto in fattura? E poi è vero che potrei anche non sborsare un euro e trovarmi i lavori fatti?

Tutte domande inviate da voi lettori. E che BonusCasa ha affrontato e a cui ha risposto con l’analisi dei nostri esperti nell’ultima puntata video di BonusCasa.

Domande a cui i nostri esperti, Luca Salvetti e Simone Fracassetti tecnico e progettista di Ing hanno risposto portando casi concreti, mettendo a confronto un progetto vero e confrontando i costi con due casi di reddito reali per capire, numeri alla mano, che cosa conviene e qual è lo sconto più conveniente.

