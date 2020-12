Bonus 110%: costi, prezzi e materiali. Attenzione alla scelta. GUARDA LA DIRETTA TV

GUARDA LA DIRETTA TV DELLA NUOVA TRASMISSIONE BONUS CASA

Quali materiali utilizzare, con quali caratteristiche e soprattutto a quale prezzo ed entro quali limite di spesa sono tutti parametri da rispettare, vincoli per i lavori stabiliti da un decreto a cui bisogna attenersi per non perdere parte o tutta la detrazione del 110%.

Questa sera tutte le risposte dei nostri esperti @Simone Fracassetti e @Costante Bonacina.

Ogni risposta ai dubbi partendo da casi concreti e con l’indicazione corretta da seguire per rifare cappotti, tetti, facciate e ristrutturazioni della propria casa.

BonusCasa, guarda questa sera alle 22 su Bergamo Tv la nuova trasmissione per scegliere meglio il bonus più conveniente per le tue esigenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA