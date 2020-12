Bonus 110% e caos condomini, guarda il nuovo video con tutte le novità Ecco l’ultima trasmissione di BonusCasa dedicata al maxi sconto del 110% e alle nuove regole che riguardano gli interventi nei condomini.

Guarda l’ultima trasmissione di BonusCasa dedicata al maxi sconto del 110% e ai condomini.

Capotto termico, nuovo impianto termico, cambio della caldaia. E per garantirsi il salto delle due classi energetiche si possono cambiare anche degli infissi. Ma tutto questo si può fare sempre?. L’assemblea condominiale e le sue delibere sono sovrane? Valgono per tutti? Anche per chi è contrario ai lavori? Come si fa a calcolare la quota di detrazione che spetta a ciascuno condomino? Meglio cessione del credito o sconto in fattura?

Tutte domande inviate da voi lettori. E che BonusCasa ha affrontato e a cui ha risposto con l’analisi dei nostri esperti nella nuova puntata della trasmissione Tv: i nostri esperti, @Andrea Boreatti, dottore commercialista, e Guglielmo Battocletti, amministratore di immobili, hanno risposto facendo riferimento a casi concreti attraverso le domande dei lettori e spiegando quale lavoro conviene fare di più e qual è il bonus più conveniente.

BonusCasa, GUARDA QUI la nuova trasmissione per scegliere meglio il l’eco-bonus più conveniente per i tuoi lavori.

