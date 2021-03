Bonus 110% e cessione del credito, come scegliere e a chi venderlo Guarda il nuovo video sulle regole per impostare correttamente la cessione del credito per i tuoi lavori con il bonus 110%. E come scegliere a chi conviene venderlo

Guarda il nuovo video di BonusCasa su come impostare correttamente la cessione del credito per gli interventi con il bonus 11%.

Una pratica non facile: sono oltre 30 i documenti da presentare per impostare la pratica e il rischio è di fare errori nell’invio della domanda è quindi altissima. Non solo: ma a chi conviene cedere il proprio credito, a quali costi e condizioni?

Guarda il video di BonusCasa su come impostare correttamente questo passaggio? Ma anche: come si sceglie il soggetto a cui cedere il credito, quanto costa, quali documenti e che cosa succede a pratica conclusa?

Tutte le risposte a queste domande nel nuovo video di BonusCasa in onda in questo momento, per capire come muoversi e quali decisioni prendere.

I nostri esperti rispondono alle domande su come scegliere il “cessionario” e a cosa stare attenti; cessione del credito solo per il superbonus? E a pratica conclusa, cosa succede dopo? Ma anche a quali rischi va incontro il contribuente? Esistono forme di tutela per il contribuente?

E alla fine verrà indicato una sorta di percorso ottimale di riepilogo degli step e dei soggetti coinvolti, dalla fase preliminare all’ultimazione della cessione.

Per avere tutte le risposte a queste domande guarda ora il nuovo video di BonusCasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA