Bonus 110% e condomini, GUARDA la nuova trasmissione TV

Superbonus 110% per il condominio: quali limiti, quali regole, quali i lavori che si possono fare, quali sono i costi? Sono solo alcune delle domande inviate dai nostri lettori.

Capotto termico, nuovo impianto termico, cambio della caldaia. Ma anche come garantire il salto delle due classi energetiche, quale sconto per il cambio anche degli infissi.

Tutto questo però non sempre si può fare. L’assemblea condominiale è sovrana? Il voto vale anche per chi è contrario ai lavori? Come si fa a calcolare la quota di detrazione che spetta a ciascuno condomino? Meglio cessione del credito o sconto in fattura?

Tutte domande inviate da voi lettori.

Andrea Boreatti, dottore commercialista, e Guglielmo Battocletti, amministratore di immobili, hanno risposto portando in studio casi concreti attraverso le domande dei lettori e spiegando quale lavoro conviene fare di più e qual è il bonus più conveniente.

