Bonus 110% e condomini: tutti i documenti per ottenere lo sconto. E sono 40. Guarda il nuovo video di BonusCasa

Bonus 110% e condomini: tutti i documenti per ottenere lo sconto. E sono 40. Quanti sono e quali sono gli atti, le certificazioni, le autorizzazioni che il Fisco richiede accedere alla maxi detrazione del 110%? Ecco quelli che non si possono dimenticare.

Quanti sono e quali sono gli atti, le certificazioni, le autorizzazioni che il Fisco richiede assolutamente in una pratica relativa al superbonus 110% per poter concedere la maxi detrazione? E quali sono i documenti obbligatori?

L’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate consente di fare il punto e calcolare in modo più corretto e preciso l’elenco dei documenti assolutamente indispensabili.

Li abbiamo contati: sono fra i 40 e i 45 in tutto, la differenza, minima, dipende solo dal tipo di intervento messo in campo. Ma è poca cosa.

È invece pesante la conseguenza se si sbaglia o si omette di presentare un solo documento: addio al bonus del 110%.

Domande a cui i nostri esperti, Simone Fracassetti, tecnico progettista di ING, specializzato su progetti 110% e, Claudio Gagliardi, amministratore di immobili, danno risposte partendo dalla diretta esperienza. E spiegano quale lavoro conviene fare di più e qual è il bonus più conveniente.

