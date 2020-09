Bonus 110% e condominio: guarda la trasmissione con le ultime novità I nostri esperti rispondo alle domande sui casi e sulle regole per i grandi immobili: quali lavori sono possibili, come prepararsi, le irregolarità e gli abusi.

Ecco il nuovo approfondimento di BonusCasa sul credito d’imposta 110%.

Nella nuova trasmissione di BonusCasa gli esperti hanno spiegato le ultime novità e hanno risposto alle domande sui casi e le regole per i condomini e gli appartamenti in condominio.

Tutti i chiarimenti sui lavori possibili, come prepararsi, le irregolarità e gli abusi, come sanarle, i poteri e i limiti dell’assemblea, come calcolare e suddividere le detrazioni fra proprietari, a quali tecnici e professionisti rivolgersi, come finanziarsi.

Guarda qui l’ultima trasmissione con i nostri esperti

