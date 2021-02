Bonus 110% e condominio, tutti i nodi da risolvere prima dei lavori. Guarda la diretta TV Lavori fermi, progetti bloccati da un solo proprietario, irregolarità e abusivismi mai risolti, condòmini morosi e una sentenza del tribunale di Roma che annulla una delibera perché il cappotto ha ristretto il balcone di un proprietario. Ancora troppi dubbi: li spieghiamo nella nuova trasmissione Tv con due esperti

Bonus 110% e condominio, tutti i nodi da risolvere prima dei lavori.

Guarda la diretta della trasmissione

Lavori fermi, progetti bloccati da un solo proprietario, irregolarità e abusivismi mai risolti, condòmini morosi e una sentenza del tribunale di Roma che annulla una delibera perché il cappotto ha ristretto il balcone di un proprietario. Ancora troppi dubbi: li spieghiamo nella nuova trasmissione Tv con due esperti.

Condomini in difficoltà, imprese bloccate, proprietari che si oppongono per la troppa complessità delle procedure. Il bonus 110% ha vita difficile in condominio.

Lavori fermi, progetti bloccati da un solo proprietario, irregolarità e abusivismi mai risolti e sanati, condòmini morosi e, pochi giorni fa, una sentenza del tribunale di Roma che annulla una delibera di condominio sui lavori di isolamento termico perché il cappotto ha ristretto il balcone di un proprietario.

Tutti nodi e dubbi che vengono affrontati e spiegati nel dettaglio questa sera nella nuova trasmissione Tv di BonusCasa con i nostri due esperti Guglielmo Battocletti, amministratore di immobili, e Andrea Boreatti, dottore commercialista, rispondendo anche alle tante domande arrivate a BonusCasa dai nostri lettori e ascoltatori.

Guarda la trasmissione BonusCasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA