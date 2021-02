Bonus 110%: gli abusi edilizi bloccano lavori e rimborso. Guarda il nuovo video di BonusCasa sulle nuove regole Guarda il nuovo video di BonusCasa su come evitare di perdere la maxi detrazione fiscale e sfruttare al massimo il bonus del 110%

Il tema è argomento all’ordine del giorno perché sta emergendo in modo molto netto in moltissime pratiche che riguardano il bonus 110%.

E allora ecco la domanda? In presenza di abusi edilizi sulle parti comuni o sulle parti private è possibile realizzare un intervento trainante come il cappotto termico o gli altri interventi trainati e accedere alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio?

In molti casi sì, in molti altri solo a determinate condizioni. In altre ancora, è impossibile.

