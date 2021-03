Bonus 110%, guarda la trasmissione Tv sulla cessione del credito e sconto in fattura È stato prorogato dal 16 al 31 marzo il termine per inviare al Fisco l’opzione. Ma quali sono i documenti da inviare, quali le certificazioni da predisporre, da quale tecnico farli preparare. E come si procede per l’invio all’Agenzia delle Entrate? Guarda ora in diretta la trasmissione Tv

Bonus 110%, è tempi di adempimenti. Con un po’ di tempo in più a disposizione. È stato prorogato dal 16 al 31 marzo il termine per inviare al Fisco l’opzione fra cessione del credito e sconto in fattura per color che decidono non fruire per sé stessi il credito d’imposta maturato sui lavori eseguiti.

Ma quali sono i documenti da inviare, quali le certificazioni da predisporre, da quale tecnico farli preparare. E come si procede per l’invio all’Agenzia delle Entrate: solo per via telematica o anche in altro modo? E quali sono i lavori che vanno certificati?

Sono queste le domande al centro della nuova trasmissione di BonusCasa, in onda ora in diretta streaming.

