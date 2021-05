Bonus 110%, i rischi dell’amministratore per i lavori del condominio. Il nuovo video La tutela assicurativa e l’obbligo di innalzare il massimale della polizza per adeguarla al lavori di ogni cantiere condominiale. Ma le compagnie non sono pronte mettendo a rischio ogni proprietario e ogni cantiere: i dettagli nel nuovo video di BonusCasa

Superbonus 110% e condomini al centro del nuovo video di BonusCasa: ripartono i cantieri nei grandi edifici condominiali. Nuovi imprevisti di percorso però rischiano di mettere in difficoltà non solo l’intero progetto, ma lo stesso protagonista primo referente di un corretto percorso dei lavori: l’amministratore condominiale. Perché? Nel nuovo video di BonusCasa, due esperti, affrontano questo tema mettendo al centro del confronto la portata della responsabilità dell’amministratore di condominio e la eventuale ricaduta sui piccoli proprietari dell’immobile.

Un tema caldissimo: il superbonus 110% finalmente sta infatti facendo ripartire la corsa per i grandi condomini. Dopo un avvio lento, pieno di incertezze e difficoltà ora arriva la spinta a iniziare i lavori: si aprono i cantieri e il picco dei lavori è atteso già da questo mese. Non c’è dubbio che gli effetti della ripartenza nelle città inizieranno a vedersi.

Così, insieme ai lavori, riemergono già anche nuovi dilemmi. Uno su tutti, che sta mettendo in difficoltà diversi amministratori di condominio. La legge infatti prevede l’adeguamento dei massimali della polizza degli amministratori condominiali al valore degli interventi che sta seguendo. E naturalmente, questo significa – come impone la legge – polizze diverse per ogni lavoro, e ciascuna con un massimale adeguato per ciascun cantiere che si segue.

Guarda il nuovo video di BonusCasa: tutti i rischi dell’amministratore condominiale

La dimensione degli importi da sostenere è quindi elevata. E le compagnie al momento non sono ancora attrezzate.

Che cosa rischiano quindi gli amministratori? E i proprietari, ultimi veri responsabili dei lavori davanti al Fisco? E l’intero condominio che cosa rischia senza un’adeguata copertura assicurativa?

