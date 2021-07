Bonus 110%, le novità e le domande dei lettori nel nuovo video BonusCasa

Diverse le modifiche in arrivo con l’approvazione del decreto Semplificazioni: nel nuovo video di BonusCasa, il nostro esperto fiscale risponde alle domande dei lettori anche in relazione alle ultime novità in arrivo o appena entrate in vigore.

Guarda il nuovo video di BonusCasa: al centro le novità in arrivo sulla normativa del superbonus 110% spiegate partendo dalle domande dei nostri lettori.

Sono in arrivo una serie di novità per il Superbonus 110%: alla Camera inizia l’esame del decreto Semplificazioni. E fra i numerosi emendamenti presentati e messi al voto finale dell’Aula anche alcune modifiche su cui, tra l’altro, esiste una vera convergenza delle forze politiche.

Fra questi l’estensione del superbonus 110% a nuove categorie come turismo, alberghi, immobili d’impresa e attività professionali. Fra le altre modifiche proposte, visto soprattutto le complicazioni e difficoltà burocratiche che sta causando alle procedure per avviare i cantieri 110%, l’innalzamento dal 2 al 3% della tolleranza sulle difformità urbanistiche ed edilizie rispetto al titolo edilizio depositato in Comune.