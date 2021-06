Bonus 110%, le opportunità dei materiali naturali nel nuovo video BonusCasa Costruire consapevole, ma anche sfruttando le opportunità dello sconto fiscale: la progettazione di interventi che riqualificano la propria abitazione può essere impostata per ridurre consumi energetici e garantire massimo comfort con materiali innovativi: guarda il nuovo video di BonusCasa

Guarda il nuovo video di BonusCasa , al centro dell’analisi dei nostri due esperti i materiali naturali: l’edilizia naturale (la Natural Building) sta crescendo in maniera importante sia come business, sia come sensibilità fra i consumatori. Anzi il primo fronte, quello delle imprese, è proprio spinto e incentivato dal secondo elemento, la comunità di consumatori che sempre più si dimostrano sensibili

Costruire consapevole, ma anche riqualificare la propria abitazione ricorrendo a materiali e materie prime assolutamente innovative e completamente naturali senza per questo pregiudicare l’efficacia degli interventi: risparmio energetico, taglio dei consumi e garanzia del massimo livello di comfort abitativo.

Sono questi i principi e i temi approfonditi nel nuovo video di BonusCasa : due ingegneri specializzati in questo tipo di progettazione integrata e di interventi diretti di costruzione edile spiegano funzioni, costi, tempi di costruzioni, la detrazione fiscale nell’ambito del superbonus 110%.

Al centro, infatti, sempre la maxi-detrazione del 110%, l’agevolazione fiscale che consente ampi sconti sui costi di tutti questi interventi, rientrando nei parametri previsti dai decreti attuativi e che quindi consentono di sfruttare le opportunità della detrazione: la progettazione di interventi che riqualificano la propria abitazione può essere impostata proprio per ridurre consumi energetici e garantire massimo comfort.

Guarda il nuovo video di BonusCasa : i nostri due esperti, ingegneri specializzati, rispondono in questo tipo di progettazione integrata e di interventi diretti di costruzione edile. Tutti i vantaggi ambientali e i risparmi garantiti da questo nuovo modo naturale di progettare e costruire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA