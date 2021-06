Bonus 110%, limiti e dubbi della semplificazione nel video di BonusCasa Altro che decreto Semplificazioni: più si approfondiscono le nuove disposizioni e più emergono difficoltà di applicazione e di interpretazione: il nuovo video di BonusCasa approfondisce tutti i limiti della nuova norma con i suoi esperti.

Decreto Semplificazioni, nuove complicazioni. Altro che snellimento delle procedure.

parte da qui il nuovo video di BonusCasa: al centro delle analisi degli esperti di BonusCasa le nuove regole per capire come effettivamente riescono a snellire l’iter burocratico per accedere al superbonus 110%. E come vanno applicate correttamente per non incorrere in sanzioni o mel rischio di perdere il beneficio fiscale.

Ma, ancora, più di qualche dubbio resta.

L’introduzione della nuova Cila, il venire meno dell’obbligo di presentare al Comune l’attestato di conformità urbanistica, il sospetto di autodenunciarsi, l’equivoco di essere di fronte a una sanatoria, la mancanza di indicazioni sui possibili controlli e da parte di chi possano essere svolti: tutto questo quadro di incertezze ha fatto cadere proprietari e tecnici in una nuova situazione di confusione.

Nel nuovo video di BonusCasa due esperti interpretano le regole e danno una risposta «di buon senso» a questa situazione, in mancanza di certezze normative.

Un approfondimento che non esclude comunque di analizzare anche le conseguenze e i rischi che il nuovo decreto ha introdotto per gli utenti, privati, proprietari o per interi condomini.



E tutto questo nel nuovo video di BonusCasa anche partendo dai nostri lettori e dalle loro domande.

