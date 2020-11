Bonus 110%: sconto, rimborso o cessione del credito? Guarda il nuovo video di BonusCasa Non sono tutti uguali, anzi: allora quale strumento scegliere? E quali sono i criteri per la scelta più conveniente? Ascolta quali sono gli elementi da considerare per farti guidare nella scelta

GUARDA L’ULTIMO VIDEO CON LA TRASMISSIONE TV di Bonus Casa interamente dedicata a quale scelta è più conveniente fra cessione del credito, sconto in fattura o rimborso fiscale.

Qual è la scelta migliore e quella più conveniente? Qual è l’opzione che mi garantisce il più alto vantaggio economico e fiscale? E se mi tenessi il mio credito fiscale maturato per pagare il mio debito con il Fisco?

Tutte le risposte nel nuovo video di Bonus Casa, guarda adesso.

Il superbonus 110% pone anche questo tipo di dilemmi.

Le alternative offerte, gli strumenti finanziari che la nuova agevolazione mette a disposizione sono tre, tutti molto efficaci, ma certamente non sono equivalenti. Occorre scegliere.

Ma la decisione è influenzata da diversi fattori, ad esempio l’importo del credito maturato, il proprio reddito attuale e se resta costante in prospettiva, la propria capienza fiscale, il periodo del rimborso.

E allora quale strumento scegliere: cessione, sconto o rimborso? E quali sono i criteri per la scelta più conveniente?

GUARDA ORA il nuovo video per ascoltare tutte le risposte dei nostri esperti Luca Salvetti e Giacomo Vandi, sulla base di casi concreti illustrati e commentati in studio.

I migliori consigli per la scelta più conveniente.

GUARDA ADESSO IL NUOVO VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA