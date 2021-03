Bonus 110%, tempi stretti e sconto a rischio per i condomini. Guarda il video

Condomini con l’acqua alla gola in una corsa contro il tempo: cantieri con scadenze troppo strette. E il rischio è di non fare in tempo per accedere al superbonus del 110%.

È questo il tema al centro del nuovo video di BonusCasa: un’analisi di tutti i passaggi burocratici e tecnici per identificare le difficoltà e gli ostacoli che rischiano di bloccare l’iter della pratica e dei lavori in cantiere. E perdere così il beneficio del credito fiscale maturato per finanziare i lavori programmati.

Ne parlano nel nuovo video di BonusCasa i nostri due esperti e spiegano come calcolare i tempi in modo corretto e con i giusti professionisti.

L’allarme infatti è ormai scattato: la scadenza del prossimo 30 giugno è ormai dietro l’angolo . E i tempi minimi previsti per un lavoro sono di almeno otto mesi.

Tempi troppo stretti. Così se oggi partisse l’intero percorso burocratico per raccogliere i documenti, trovare i tecnici, incaricare uno studio, definire il progetto e avviare il cantiere in base alle norme del superbonus 110% difficilmente si arriverebbe entro il termine del prossimo 30 giugno 2022 per accedere alla maxi detrazione.

Nel video di BonusCasa e al centro dell’analisi dei nostri esperti ci sono proprio i tempi necessari, le procedure e casi concreti per verificare, passo dopo passo, come effettivamente si deve procedere e come rispettare le regole per non mancare l’opportunità del maxi sconto fiscale.

Guarda il nuovo video con l’ultimo approfondimento di BonusCasa