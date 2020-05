Via Sant’Alessandro popolata di gente nella mattinata di domenica 24 maggio (Foto by Beppe Bedolis)

Boom di gente domenica mattina in centro

Con la mascherina si riappropria della città Boom di gente nelle vie del centro cittadino domenica mattina 24 maggio. Quasi tutti, comunque, indossavano la mascherina.

Dopo il temporale di sabato sera che ha rovinato i piani dei fan dell’aperitivo e della movida, il sole di domenica ha invitato i bergamaschi a uscire e a popolare le principali vie del centro cittadino e ci riferiamo soprattutto via XX Settembre, piazza Pontida e via Sant’Alessandro, una delle porte di accesso a Città Alta, dove nella mattinata l’affluenza è stato moderata e dove, ricordiamo, è stato istituito in via sperimentale il senso unico pedonale sulla Corsarola per evitare assembramenti.

Il Sentierone popolato di gente nella mattinata di domenica 24 maggio

Domenica mattina 24 maggio tranquilla sulla Corsarola

Via Sant’Alessandro, nei pressi di piazza Pontida, popolata di gente nella mattinata di domenica 24 maggio

In città bassa, invece, c’è stato un grande affollamento con la polizia locale e la polizia di Stato a monitorare la situazione. Giovani, anziani, famiglie, tutti accomunati dal desiderio di riappropriarsi della città nella prima domenica di vera riapertura dopo la fine del lockdown, dal desiderio di godersi una passeggiata, dare una sbirciatina ai negozi aperti e fare magari una tappa al bar. Le foto sono state scattate verso le 11,30. Si può definire assembramento? Beh, le immagini non lasciano molti dubbi...

Via Sant’Alessandro, nei pressi di piazza Pontida, popolata di gente nella mattinata di domenica 24 maggio

Il monitoraggio da parte della polizia di Stato

Via Sant’Alessandro popolata di gente nella mattinata di domenica 24 maggio

