Boom di spaccate: 28 in due mesi

Uno degli autori denunciato 17 volte Numeri elevati che preoccupano i commercianti: bottini scarsi ma danni ingenti ai negozi.

Almeno 28 tra spaccate e tentati furti in città negli ultimi due mesi a danno di locali. Numeri elevati, che preoccupano i commercianti: «I bottini in genere sono scarsi, ma i ladri fanno molti danni all’interno dei negozi». In azione sono malviventi non «professionisti», nella maggior parte dei casi sbandati. Alcuni degli autori sono stati fermati dalla polizia in flagranza, ma c’è di più: la questura ritiene di aver individuato il gruppo responsabile di numerosi raid. Si tratterebbe di una decina di persone. Fra i sospettati ci sono veri «record man» delle denunce: uno di loro ne ha collezionate 17 negli ultimi cinque mesi.

