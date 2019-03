Borghi, vigne, quiete e passeggiate

The Times: il lago è «must visit» Il lago d’Iseo finisce ancora una volta sul Times. Il sito del celebre quotidiano inglese dedica uno speciale a sette laghi poco conosciuti in Europa, definiti «must visit»: imperdibili.

La pagina si apre proprio con il Sebino ripreso dall’alto: un video spettacolare di pochi secondi che inquadra l’incanto dell’isola di Loreto. Scrive The Times sullo speciale redatto in collaborazione con il tour operator specializzato in viaggi in Europa Inghams: «Mentre la maggior parte delle persone visitano i laghi italiani più conosciuti, Iseo rimane un luogo di vera quiete. Il più piccolo dei quattro laghi lombardi è costellato di vigne, oliveti e meravigliosi borghi di pescatori. Un comodo servizio di navigazione rende semplice scoprirli, fino a raggiungere Montisola, la più grande isola lacustre abitata in Europa.

Il lago gode di passeggiate incantevoli, a tutti i livelli: sulla promenade accanto a eleganti ville, fra umide riserve ricche di uccelli (Le Torbiere, ndr) o su percorsi che ricalcano vecchi sentieri. E si può brindare nella regione del Franciacorta, la risposta italiana allo champagne». Un trafiletto generoso che ancora una volta regala grande celebrità al lago, dopo la fama raggiunta con The floating piers. Nello speciale del Times, che ha fatto ben presto il giro dei social network, l’Iseo guida un elenco di sette laghi consigliati nel Vecchio continente: gli altri sono il lago Fuschl in Austria, il Bohinj in Slovenia, l’Achensee ancora in Austria, il Ledro, il Thun in Svizzera e, infine, il lago di Levico. Una guida ai laghi sconosciuti, ma che per il quotidiano inglese sono veri e propri «tesori nascosti».n

© RIPRODUZIONE RISERVATA