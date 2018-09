Borgo Palazzo, festa delle botteghe

Artisti di strada e band lungo la via Per tutta la giornata in via Borgo Palazzo ci saranno tutte le botteghe aperte fino alle 20, sette aree musicali e spettacoli di funamboli e artisti di strada.

La «Festa del Borgo» compie 10 anni e vuole festeggiarli in grande. Per tutta la giornata di oggi, domenica 23 settembre, fino alle 20, torna questo atteso evento lungo via Borgo Palazzo, organizzato dall’associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo» e patrocinato dal Comune di Bergamo.

Una passeggiata di un chilometro e mezzo tra street art, street music, street food e non solo. Quest’anno al centro della festa c’è anche il benessere della persona, con molti stand dedicati allo sport e la possibilità di fare controlli gratuiti negli stand della Farmacia Bialetti. Anche quest’anno, poi, continua la collaborazione con il Bergamo Busker Festival: saranno presenti grandi artisti internazionali, selezionati dal direttore artistico Marco Pesce. Sarà una giornata di festa tra le 200 attività commerciali della via e le 16 postazioni (7 aree musicali, 3 aree buskers, 3 aree baby e 3 aree sport). Tre band musicali, selezionate da Nds Music apriranno la giornata alle 10 in piazza Sant’Anna con ritmi blues e rock: Wild Wolves, Gabriele Scaratti Band e Deleja. Ma nell’arco di tutta la giornata saranno molte le band ad alternarsi in piazzetta Rossa: suoneranno i Fighter Sound, gli Storminfusion e ancora l’Orchestra Foto di Gruppo, Hi!Fi Acoustic Vibes, Mosaiko e Compagni di Viaggio.

Il pubblico sarà intrattenuto per tutta la giornata anche dagli artisti del Bergamo Busker Festival. Spettacoli multicolore, che scalderanno e sorprenderanno tutti i cittadini presenti: dalle note ipnotiche dei Baraccone Express alla pittura di strada di Raul Amoros, che crea dei quadri dipingendo con le dita, fino all’arte circense vera e propria, con le acrobazie del Duo Tobarich, artisti cileni che hanno conquistato il Circle du Soleil e il Circo Medrano e gli spettacoli italo-argentini di Domenico Lannutti e Gaby Corbo, che divertiranno il pubblico con comicità, acrobazie, magie e musica, ma anche l’umorismo di Matteo Pallotto e Falle Girare Cabaret.

All’interno della festa saranno presenti anche i Giovani imprenditori di Confartigianato, con numerosi laboratori per tutti. Ci sarà, ad esempio, per i più piccoli il posatore di sampietrini, mentre per gli adulti una particolare dimostrazione di cottura e conservazione di cibi, rivisitando un’antica tecnica in chiave moderna, ma anche i calzolai e l’acconciatore. Tutto questo lungo via Borgo Palazzo, dove saranno ospitati anche 65 punti di street food, con i commercianti della via che proporranno le loro specialità. E non mancherà l’attenzione alla persona e alla qualità della vita, con numerose aree dedicate allo sport. Spazi dedicati, poi, anche ai più piccoli che, oltre ai laboratori dei Giovani imprenditori di Confindustria presso lo spazio Artilab, potranno divertirsi con il truccabimbi e i gonfiabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA