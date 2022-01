Brebemi, confermati gli sconti per i veicoli green e i clienti Telepass business-family A35 Brebemi, con il nuovo anno confermati gli sconti del 30% per i veicoli green e del 20% per i clienti Telepass business-family

A35 Brebemi conferma gli sconti del 30% sui pedaggi per tutti i veicoli full electric e Camion LNG e del 20% per i possessori di Telepass Business e Family fino a fine giugno 2022. «Queste scontistiche – si legge in un comunicato della società –dimostrano ancora una volta l’attenzione verso gli utenti della direttissima A35 Brebemi Brescia-Milano, ai quali la concessionaria offre sicurezza e un risparmio economico reale che va ad aggiungersi a quelli di tempo, di chilometri e di carburante ottenuti percorrendo l’autostrada in maggiore comfort. La riduzione concreta del pedaggio a favore dei veicoli green è in linea con la mission della concessionaria che vede sempre più il tema della sostenibilità ambientale in primo piano. A35 Brebemi, capofila del grande progetto internazionale di studio della ricarica ad induzione elettrica all’interno del circuito “Arena del Futuro” appena inaugurato, vuole dare un forte segnale con questo incentivo alla mobilità ecosostenibile su una direttrice strategica per il rilancio del Paese dal punto di vista economico e sociale». Gli automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che viaggiano sulla A35 Brebemi «continueranno ad avere quindi, anche con l’inizio del nuovo anno, una valida, concorrenziale e “verde” alternativa di percorso tra Est ed Ovest, tra Brescia e Milano. Le promozioni sono valide sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM, auspicando che sempre più utenti decidano di usufruire del “sistema Brebemi”, scegliendo maggiore comfort di guida e sicurezza, tempi certi di percorrenza, qualità del viaggio e sensibilità alle nuove politiche ambientali e alla mobilità green».

«I dati in nostro possesso confermano che sempre più utenti scelgono la nostra autostrada per spostarsi tra est e ovest, apprezzandone sia il servizio, sia l’attenzione verso nuovi e più sostenibili modi di muoversi - afferma il presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni. L’impegno per la sicurezza e la qualità del viaggio dell’utente, oltre che verso la mobilità green, sono da sempre nostri punti fermi e queste due iniziative, in linea con la nostra policy e quella del nostro socio di maggioranza Aleatica, vogliono essere uno strumento concreto per chi ha scelto e sceglierà il “sistema Brebemi” per muoversi, per investire e per vivere lungo la nostra dorsale».

I riconoscimenti del 20% e del 30% di agevolazione risultano automatici per gli utenti che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi mesi, che non dovranno dunque espletare alcuna procedura per vedersi applicata la promozione «Best Price» e «Green» anche nel 2022. Per i nuovi clienti invece, aderire alle promozioni è semplice, basta seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello autostradale di Treviglio.

